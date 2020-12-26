Кредиторы петербургской компании требуют называть одного из них "Моя маленькая принцесса"

Такое обязательство выдвинули конкурсному управляющему.

Кредиторы петербургской строительной компании ООО "Простор" выдвинули конкурсному управляющему Дмитрию Бакаминову крайне необычное требование. Они обязали называть одного из своих коллег Александра Лисова "Моя маленькая принцесса". Документ с соответствующим решением опубликован на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

К такому решению кредиторы пришли во время собрания, на котором обсуждалось банкротство компании. В беседе с "Фонтанкой" Бакаминов заявил, что не смог отговорить стороны от обсуждения этого вопроса. Он отметил, что не будет никого называть "Моей маленькой принцессой" и направил в арбитражный суд заявление о признании недействительным этого решения кредиторов.

ООО "Простор" признана банкротом еще в 2012 году. Бакаминов стал конкурсным управляющим в 2018 году, сменив на этом посту четверых предшественников. Кредитор и совладелец компании Александр Лисов был недоволен работой Бакаминова. Он требовал отстранить управляющего от должности, однако суд ему отказал.

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