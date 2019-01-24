Путин подписал указ о возвращении долгов зарубежными кредиторами в рублях

В течение двух дней правительство РФ подготовит список таких стран. Им разрешат гасить задолженности в рублях вне зависимости от того, совершали ли они "недружественные действия".

Подписан указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Президент России Владимир Путин одобрил документ, позволяющий возвращать долги в рублях.

В течение двух дней правительство РФ подготовит список таких стран. Им разрешат гасить задолженности в рублях вне зависимости от того, совершали ли они "недружественные действия". Речь идет об исполнении обязательств в размере более 10 млн рублей в месяц или в эквиваленте в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на 1-е число каждого месяца. Должникам придется предоставить в российский банк заявление об открытии на имя иностранного кредитора или номинального держателя счета "С". В документе сказано, что он может направлять это заявление в центральный депозитарий.

Ранее мы сообщили, что Путин подписал закон об административной ответственности за дискредитацию применения ВС РФ.

Фото: kremlin.ru