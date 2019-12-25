Путин подписал закон об административной ответственности за дискредитацию применения ВС РФ

Глава РФ утвердил указом документ, одобренный Госдумой и Совфедом.

Российский президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за дискредитацию применения Вооруженных сил страны. Информация опубликована на официальном сайте Кремля. Данную инициативу рассмотрели и одобрили сначала депутаты Государственной Думы, а после - представители Совета Федерации.

Документ вводит наказание за общественные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. В том случае, если деятельность не будет содержать уголовного деяния, то для физических лиц штраф по правонарушению составит 30-50 тысяч рублей, для должностных - 100-200 тысяч рублей, для юридических - 300-500 тысяч. Отягчающими факторами считаются призывы к проведению несанкционированных акций, создание угрозы причинения вреда здоровью или жизни граждан или обществу в целом. В этом случае штрафы увеличиваются соответственно до 50-100, 200-300 и 500 тысяч-1 миллиона рублей.

Призывы к продлению санкционного давления обойдутся физлицам штрафом до 50 тысяч рублей, должностным - до 200 тысяч, юридическим - до полумиллиона. За повторное нарушение закона предусматривается уголовная ответственность. Правки будут внесены в Уголовный кодекс.

ГД приняла в первом чтении законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса.

Фото: Kremlin.ru