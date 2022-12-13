Малые предприятия Ленобласти получили 11 млрд рублей льготных кредитов к маю 2023 года

Сумма поможет простимулировать развитие приоритетных отраслей.

Более 11 миллиардов рублей льготных займов выдали малым предприятиям в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кредиты с облегченными условиями чаще всего получали компании, обеспечивающие деятельность обрабатывающей отрасли: производители машин, оборудования, пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, химии. Также деньги были направлены в сферы оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения, сельскохозяйственную отрасль.

Подобные меры простимулируют развитие приоритетных отраслей, ориентированных на обеспечение растущего внутреннего спроса. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Глава комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай отметила, что региональные предприятия могут получить средства в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти.

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