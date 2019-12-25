Рецидивиста подозревают в краже 2 млн рублей из автосалона

В четверг, 14 сентября, в Петербурге задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в краже 2 млн рублей из автосалона на проспекте Испытателей. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что в июле текущего года неизвестный отдал стеклопакет, установленный в офисе организации, проник внутрь и вскрыл кассовый сейф, а затем забрал деньги и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ. Известно,учто задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество, разбой и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.
Фото: Piter.TV
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