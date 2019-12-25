  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивиста подозревают в краже 2 млн рублей из автосалона
Сегодня, 10:18
99
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивиста подозревают в краже 2 млн рублей из автосалона

0 0

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 14 сентября, в Петербурге задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в краже 2 млн рублей из автосалона на проспекте Испытателей. Об этом стало известно Piter.TV. 

Установлено, что в июле текущего года неизвестный отдал стеклопакет, установленный в офисе организации, проник внутрь и вскрыл кассовый сейф, а затем забрал деньги и скрылся. 

Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ. Известно,учто задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество, разбой и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.

Фото: Piter.TV

Теги: криминальные происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии