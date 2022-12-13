Краснов: прокуроры выявили нехватку лекарств и хищения средств с карт в домах престарелых

По его словам, проверку провели "в связи с участившимися случаями происшествий в специализированных социальных учреждениях".

Прокуроры выявили нехватку лекарств и хищения средств с карт в домах престарелых. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на ежегодном докладе в Совете Федерации.

По его словам, в результате проведенной в 2022 году проверки пансионатов, интернатов и домов престарелых была выявлена нехватка персонала, лекарств, а также случаи хищений средств с банковских карт ветеранов. Краснов отметил, что проверку провели "в связи с участившимися случаями происшествий в специализированных социальных учреждениях".

Ранее Краснов назвал недостоверной половину заключений о готовности школ к учебному году.

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