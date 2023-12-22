Краснов: число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза

По его словам, большинство терактов было совершено участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами.

Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на выступлении с докладом в Совете Федерации о состоянии законности и правопорядка.

По его словам, большинство терактов было совершено участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами. Краснов уточнил, что всего в прошлом году было зарегистрировано почти 2,5 тысячи террористических преступлений. Генпрокурор отметил, что каждое третье преступление экстремистской направленности совершается через интернет. В связи с этим прокуроры в 2023-м уделяли особое внимание своевременной блокировке в интернете фейковой и иной информации, разжигающей межнациональные и межконфессиональные конфликты.

Ранее Краснов заявил о необходимости провести в новых регионах ревизию долгов по зарплате.

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