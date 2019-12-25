Красивую кошку сняли с дерева в Красном Селе

Пушистая любительница высоты успела подмерзнуть за день.

В группе "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум" в соцсети "Вконтакте" рассказали о новом случае спасении кошки с дерева в Красном Селе.

Обеспокоенные жители увидели сидящую на дереве Нарвской улицы маленькую кошечку, которая забралась на Лиственницу и не смогла слезть вниз.

Кошка быстро далась в руки спасателю, который снял ее с дерева и опустил на землю. По всей видимости, кошка домашняя, потому что, почуяв человека, расслабилась и замурчала. Сейчас Мимишка ищет дом.

Ранее мы писали, что весна придет в Петербург на следующей неделе.

Фото: "Вконтакте" / "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум"