Красивое прощание устроил экипаж самолета с пассажирами на борту в аэропорту Дюссельдорфа

В сети появилось видео трюка самолета с 220 пассажирами на борту, который принадлежит обанкротившейся авиакомпании Air Berlin.

В аэропорту Дюссельдорфа 16 октября произошел инцидент с Airbus A330, который приземлялся после длительного рейса из Майами.

Аэробус завершал свой прощальный рейс, так как компания Air Berlin, которой он принадлежит, обанкротилась. После прощальной торжественной речи, когда самолет практически коснулся взлетно-посадочной полосы, воздушное судно вновь взмыло в небо. Самолет сделал в воздухе еще один круг, в опасной близости со строениями аэропорта и благополучно приземлился. Отмечается, что на борту самолета находилось порядка 220 пассажиров.

После этого нашумевшего инцидента пилотов сняли с полетов, из-за того, что они подвергли неоправданному риску пассажиров на борту самолета. Ведется расследование. Командир экипажа аэробуса утверждает, что маневр был согласован с наземными службами, и авиакомпания Air Berlin поддержала эту идею. Но когда федеральное управление авиации Германии начало расследование инцидента, оказалось, что авиакомпания ведет свою проверку по данному факту. От пассажиров лайнера жалоб не поступало.

Недавно Piter.TV публиковал еще одно красивое видео из аэропорта Дюссельдорфа, там экипаж аэробуса А-380 совершил благополучно невероятную посадку во время сильного бокового ветра, который был вызван ураганом "Ксавье".

Видео: YouTube/ Bernd Bitzer