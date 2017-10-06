Невероятное видео из Германии: Огромный аэробус занесло при посадке из-за урагана "Ксавье"

По Германии прокатился ураган "Ксавье", из-за которого погибло 7 человек. Порывы ветра достигали 180 км/час. На видео попала экстремальная посадка аэробуса А380 рейсом из Дубая в Дюссельдорф.

Накануне, 5 октября, по нескольким странам Европы прокатился ураган "Ксавье". Больше всех пострадала Германия. Там погибло 7 человек.

Сегодня в интернете появилось видео невероятной посадки аэробуса А380 в аэропорту Дюссельдорфа. Аэробус прилетел из Дубаи в Дюссельдорф. Вначале все выглядело как обычная посадка при боковом ветре. На кадрах заметно, как самолет клонит и мотает в стороны еще в небе. А когда шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, аэробус из-за сильного ветра (22 метра в секунду) и вовсе занесло.

Но благодаря профессионализму и высокому мастерству экипажа самолета удалось избежать трагедии. Им удалось выровнять лайнер, и все закончилось благополучно.

Вместимость аэробуса А380 — 525 пассажиров в салоне трёх классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелёты на расстояние до 15 400 км.

Накануне Piter.TV опубликовал видео из аэропорта в Перу, там при посадке самолет Ан-32 с воеными на борту потерял управление и врезался в полицеский участок.

Видео: YouTube/ DIMIX