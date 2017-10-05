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Опубликованы первые кадры из Перу, где произошла катастрофа с самолетом Ан-32

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Самолет Ан-32, принадлежащий военным силам Перу, врезался при взлете в полицейский участок. На борту самолета находилось несколько десятков военных.

Накануне, 4 октября, в Перу произошло катастрофа с самолетом российского производства Ан-32, который принадлежит военным силам Перу. По разным источникам на борту самолета находилось от 40 до 70 военных.

Самолет прилетел из Лимы в аэропорт Масамари. Во время приземления по неизвестным на данный момент причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и протаранил здание местного участка полиции. По предварительным данным обошлось без жертв. Здание полиции серьезно пострадало.

В Twitter появились первые фото и видеокадры с места происшествия. На опубликованных кадрах самолет уже стоит врезавшись в здание. К самолету бегут в спешке люди.

Фото и видео: Twitter/Agencia AndinaKenji FujimoriDoris Aguirre

Теги: авиакатастрофа , в мире , видео , жесть , перу
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия

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