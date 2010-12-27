Красивый Петербург просит у Финляндии помощи в борьбе с "финскими" ярмарками

Активисты сетуют на недобросовестную торговлю.

Общественное движение "Красивый Петербург" обратилось в консульство Финляндии за помощью в борьбе с фейковыми "финскими" ярмарками. Об этом сообщают "Невские Новости".

Активисты утверждают, что в большинстве торговых точек под видом европейских товаров продаются изделия из Китая и Турции. Помимо этого, рекламные объявления, отличительной чертой которых является голубой цвет, наносят ущерб городу, так как расклеиваются в любом удобном месте.

В организации утверждают, что маркетинговая деятельность псевдофинских ярмарок неоднократно облагалась штрафами. Они всегда выписываются на индивидуального предпринимателя, который их не оплачивает. На данный момент на сайте УФССП хранится 26 страниц с непогашенными штрафами, размер которых составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

"Красивый Петербург" рассчитывает, что консульство Финляндии окажет помощь в борьбе с недобросовестными торговцами.

Ранее активисты движения обратили внимание общественности, что бордель напротив школы в Купчино до сих пор не закрыт.