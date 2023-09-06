Козлов сообщил, что федпроект "Чистый воздух" снизит выбросы в 12 городах на 12%

Глава Минприроды России рассказал президенту РФ о результатах проекта.

Российский федеральный проект "Чистый воздух" позволит снизить вредные выбросы в 12 городах страны в 2023 году на 12% при плане в 9%. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным сделал министр по природным ресурсам и экологии Александр Козлов. Эксперт напомнил, что изначально в проекте задействованы 12 крупных промышленных городов страны. Речь идет о Братске, Красноярске, липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Однако с сентября текущего года к ним присоединятся еще 29 населенных пунктов. Там начнется эксперимент по поводу водных расчетов по квотированию выбросов в воздух загрязняющих веществ. В большинстве случаев речь идет о городах Сибирского, Дальневосточного и Южного федеральных округов.

В 12 городах - участниках проекта мы идем с опережением. Совокупный объем опасных загрязняющих веществ ниже на 11%, план у нас был - 8%. К 2026 году в 12 городах выбросы вредных веществ должны быть снижены более чем на 20% к цифрам 2017 года, с чего все это и начиналось. Александр Козлов, глава Минприроды РФ

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