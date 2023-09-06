Обновленная система ответственности за упаковку заработает с 2024 года

Глава Минприроды рассказал об ожиданиях от проекта.

Обновленная система ответственности производителей за выпущенную в оборот упаковку заработает на территории России с 1 января 2024 года. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным сделал министр по природным ресурсам и экологии Александр Козлов. Чиновник напомнил президенту страны, что профильное ведомство боролось за одобрение данного законопроекта на протяжении трех лет.

РОП нам нужен, чтобы бизнес строил собственные мощности по переработке, или уже платили государству экологический сбор, если они не хотят этого делать. На эти деньги мы уже будем создавать инфраструктуру с отходами, для того чтобы не лезть в карман к налогоплательщику. Александр Козлов, глава Минприроды

Напомним, что документ о возложении ответственности за утилизацию использованной упаковки на ее производителей депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях на пленарном заседании в нижней палате парламента от 25 июля.

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