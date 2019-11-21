Ученые придумали, ка сократить токсичные выделения во время переработки использованных Li-ion батарей.

Кожура апельсинов может помочь в переработке батареек. Ученые уже знают способ замены вышедших из строя литий-ионных устройств, однако такая переработка токсична и опасна для окружающей среды. Снизить уровень опасности помогут натуральные компоненты.

Осаждать металлы из использованных батарей можно при помощи кислот и перекиси водорода. Это метод гидрометаллургии. В промышленных масштабах он все равно создает угрозу для экологии. В Наньянском технологическом университете в Сингапуре заявили, что смесь кислот и перекиси можно заменить измельченной в порошок апельсиновой коркой, смешанной с лимонной кислотой. Такая технология извлекает до 90% никеля, кобальта, марганца и лития из использованных Li-ion батарей.

Напомним, что самый опасный для окружающей среды способ переработки батарей представляет собой нагревание до 500 градусов по Цельсию. При высокой температуре металлы внутри устройств плавятся и вытекают. После этого их собирают для повторного использования. При процессе выделяются токсичные летучие вещества.

Создан микроробот, использующий спирт для движения.