Видео: котик прогнал со своей территории стаю из шести собак

Они помешали его мирному пребыванию на лестнице.

В Турции на камеру видеонаблюдения попал момент нападения кота на стаю собак. Он не стал дожидаться атаки и напал первым. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

На кадрах видно, как две большие собаки подходят к лестнице, на которой сидит черный кот. Они пытаются обнюхать его, но неожиданно кот набрасывается на собак. И те просто убегают. После этого появляется еще один пес, который встретившись с котом, убегает за своими двумя собратьями.

Затем появился третий пес, но, испугавшись кота, побежал за первыми двумя. Четвертая и пятая собаки вышли из-за припаркованной машины на улице, но быстро скрылись, встретив грозного кота. Шестая собака даже не рискнула приблизиться к столь грозному противнику и сразу убежала прочь.

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Видео: dailymail.co.uk​​​​​​​