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СК РФ продолжает проверку после смерти кота Твикса
Сегодня, 14:22
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СК РФ продолжает проверку после смерти кота Твикса

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На данный момент уголовное дело не возбуждено.

Правоохранительные органы сообщили агентству ТАСС, что центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ продолжает выяснять обстоятельства смерти кота Твикса и проводит сопоставление собранных данных.

 По данным РИА Новости, на данный момент уголовное дело не возбуждено.

Напомним, проводница высадила кота Твикса, который выбрался из переноски и гулял по вагону, приняв его за бездомное животное. Позже мёртвого кота обнаружили недалеко от вокзала в Кирове.

Ранее мы сообщили о том, что в СК опровергли задержание сотрудника склада Wildberries.

Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти.

Теги: ленинградская область, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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