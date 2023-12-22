СК РФ продолжает проверку после смерти кота Твикса

На данный момент уголовное дело не возбуждено.

Правоохранительные органы сообщили агентству ТАСС, что центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ продолжает выяснять обстоятельства смерти кота Твикса и проводит сопоставление собранных данных.

По данным РИА Новости, на данный момент уголовное дело не возбуждено.

Напомним, проводница высадила кота Твикса, который выбрался из переноски и гулял по вагону, приняв его за бездомное животное. Позже мёртвого кота обнаружили недалеко от вокзала в Кирове.

Ранее мы сообщили о том, что в СК опровергли задержание сотрудника склада Wildberries.

Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти.