Космонавт Кикина хотела бы слетать в космос не только на Crew Dragon, но и на "Союзе"

Анна Кикина рассказал о развилке в своей карьере.

Единственная женщина в отряде космонавтов государственной корпорации "Роскосмос" Анна Кикина рассказала, что хотела бы полететь в космос не только на американском корабле Crew Dragon, но и также и на отечественном корабле "Союз".

Они разные, они оба мне интересны. Но мой родной, к которому я готовлюсь уже девять лет, - это "Союз". В любом случае в своей жизни я бы хотела на нем совершить свой полет. Анна Кикина, космонавт

Женщина напомнила журналистам о том, что прошла первую десятидневную подготовку к полету на американском корабле. Она сравнила себя с лыжником, у которого ноги начинают расходиться в стороны. По мнению Кикиной, сейчас она находится на развилке. "Одной ногой" она проходит подготовку вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным как представитель дублирующего экипажа, а "второй ногой" - летит в космос в качестве участника программы Space Crew Dragon.

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Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ

