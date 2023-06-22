Корвет "Резкий" в ходе заводских испытаний поразил цель крылатой ракетой "Уран"

В ТОФ рассказали об успешной миссии в Японском море.

Новейший российский корвет "Резкий" проекта 20380 в ходе заводских ходовых в акватории Японского моря испытаний выполнил пуск крылатой ракеты "Уран" по морской цели. Об этом рассказали представители министерства по обороне. Известно, что корабль создавался для ТОФ на Амурском судостроительном заводе. В пресс-службе Тихоокеанского флота России рассказали журналистам о том, что в расчетное время крылатая ракета успешно поразила назначенную цель - морской щит на дистанции более 30 км. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Напомним, что 21 июня генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью журналистам в рамках Международного военного морского салона объявил о том, что "Резкий" в ближайшее время будет передан в состав Военно-морского флота страны.

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Фото и видео: Минобороны России