Экипаж танка Т-90М "Прорыв" уничтожил группу пехоты ВСУ в зоне спецоперации

"Перун" рассказал о ситуации на СВО.

Экипаж российского танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа ликвидировал группу пехоты Вооруженных сил Украины, расположенную в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам рассказал командир танка с позывным "Перун". В министерстве по обороне заметили, что боевые экипажи тяжелой техники используют рельеф местности и естественные укрытия для того, чтобы отправиться на рубеж открытия огня. Танки успешно ликвидируют личный состав ВСУ, националистических формирований, расположенных в опорных пунктов, подавляют точки противника и дают возможность продвигаться штурмовым отрядам вглубь обороны ВСУ.

Работали с закрытой огневой позиции, характер цели был — группа пехоты противника. Они пытались приблизиться к нашим боевым товарищам на передовой, чтобы попытаться их вытеснить с рубежей. <…> За счет грамотной корректировки мы поразили цели, не задев своих. командир танка с позывным "Перун"

В военном ведомстве добавили, что специалисты поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. При помощи координации огня беспилотниками поражаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также личный состав ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России