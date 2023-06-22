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Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении

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Военные из ЮВО рассказали о ситуации на СВО.

Российские артиллеристы из Южного военного округа активно применяют 152-миллиметровые орудия "Гиацинт-Б". Они ликвидируют цели на запорожском направлении специальной военной операции. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал командир боевого подразделения. Эксперт пояснил, что работа в зоне СВО ведется я достаточно успешно, так как получается уничтожать большое количество техники противника.

Противник пытается прорвать правый фланг, но у него это не выходит. Мы стараемся огневой поддержкой помочь нашим ребятам и не дать противнику шансов прорваться.

командир расчета РФ

Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, гиацинт-б, минобороныф, сво, юво, южный восточный округ
Категории: Тема дня,

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