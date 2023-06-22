Командир расчета "Гиацинта-Б" рассказал о работе на Запорожском направлении

Военные из ЮВО рассказали о ситуации на СВО.

Российские артиллеристы из Южного военного округа активно применяют 152-миллиметровые орудия "Гиацинт-Б". Они ликвидируют цели на запорожском направлении специальной военной операции. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал командир боевого подразделения. Эксперт пояснил, что работа в зоне СВО ведется я достаточно успешно, так как получается уничтожать большое количество техники противника.

Противник пытается прорвать правый фланг, но у него это не выходит. Мы стараемся огневой поддержкой помочь нашим ребятам и не дать противнику шансов прорваться. командир расчета РФ

Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки.

Фото и видео: Минобороны России