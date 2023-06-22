Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская "Восточная" группировка сил отразила атаку Вооруженных сил Украины в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, после чего противник отступил в зоне првоедения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

В этом же районе мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил. Олег Чехов, глава пресс-служы "Востока"

Эксперт заметил, что артиллерийским огнем удалось поразить опорный пункт противника, расположенный севернее Белогорья. Дополнительно был нанесен удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового, ликвидирован склад боеприпасов, размещенный в районе Новоданиловки. В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила две самоходные гаубицы "Акация", установленные в районе Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице.

Группировка "Восток" уничтожила у Макаровки танки и броневики ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России