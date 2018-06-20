В картине снялся солист петербургской группы Shortparis.

В пятницу, 19 апреля, стало известно о том, что короткометражку петербургской студентки покажут на Каннском кинофестивале. Об этом говорится на сайте фестиваля.

Так, фильм "Сложноподчинённое" Олеси Яковлевой вошёл в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля. Это уже третья работа студентки. Олеся учится в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Известно, что в короткометражке снялся солист петербургской группы Shortparis.

Напомним, что Cinéfondation - конкурс студенческих работ, хронометражом до 60 минут. Победители получают денежные призы. За первое место конкурсант получает 15 000 евро, второе – 11 250 евро, третье – 7500 евро. В этом году эксперты отобрали 17 киноработ.

Ранее мы сообщали о том, что Дуэйном Джонсон и Джейсон Стэйтем объединились в новом трейлере "Форсаж: Хоббс и Шоу"

Фото: Shortparis/вк