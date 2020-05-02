Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 2 мая

Статистика и последние новости в Петербурге и России.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 323 новых случаев коронавируса. Теперь общее число заболевших – 4 734 . Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 877 человек, всего умерло 33 человека. За последние сутки в Петербурге обследовали 7 362 человека. На карантине находится 3 282 человек. Из них 74 – в обсерваторе, 428 – на самоизоляции, 2 780 – контактные.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 9 623 новых случаев инфицирования, 1 793 пациентов поправились, 57 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 124 054 человека, 15 013 человек выздоровели, 1 222 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за сегодня

Полиция провела рейды в городских парках. Представители правоохранительных органов искали нарушителей самоизоляции. Петербургских врачей могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.

Жители Кудрово возмутились халатной санобработкой детской площадки у дома на Европейском проспекте. 2 мая в Пулково прилетел самолет с петербуржцами из Индии и Тайланда. Всего на борту авиасудна около 220 пассажиров.

На сервисе "Яндекс.Музыка" появилась подборка плейлистов "Изоляция - моя профессия". Это значит, что теперь петербуржцам станут доступны музыкальные подборки от специалистов, которые вынуждены подолгу проводить время в необычных и сложных условиях далеко от своих друзей и близких.

Коронавирус в России: последние новости за сегодня

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекало заболевание коронавирусом.

Стало известно, каким еще способом может передаваться коронавирус нового типа COVID-19. К передаче воздушно-капельным путем добавился метод через "грязные руки".

Российская актриса Татьяна Васильева рассказала, что у нее – положительный тест на коронавирус COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поставила под сомнение информацию о том, что некоторые россияне переболели коронавирусом COVID-19 в январе-феврале 2020 года. Считается, что в России коронавирус появился только в марте.

В Минздраве 2 мая сообщили, что сейчас нет оснований полагать о стабилизации ситуации с вирусом в РФ. Представители Роспотребнадзора рассказали, по каким симптомам могут различаться коронавирус COVID-19 и сезонная аллергия, поражающая весной людей вместе с периодом цветения растений.

Видео: стопкоронавирус.рф / YouTube