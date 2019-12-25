Коронавирус не пустит в Петербург участников из КНР на Кубок по игре Го

о – логическая игра, придуманная в Древнем Китае.

Кубок генерального консульства Китая в Петербурге по восточной настольной игре Го впервые за 11 лет существования турнира пройдет без игроков из КНР. Об этом сообщило ТАСС.

На соревнования в этом году приедут 200 человек из разных стран. Китайцев не будет в связи с распространением коронавируса.

Турнир начнется уже 21 февраля и продлится до 24 февраля. Го – логическая игра, придуманная в Древнем Китае.

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Фото: Википедия (Donarreiskoffer)