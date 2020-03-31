Король Иордании призвал к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа

Абдалла II выступил на саммите в Каире.

Король Иордании Абдалла II призвал к немедленному прекращению военных действий на Ближнем Востоке и блокады сектора Газа. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на саммите в Каире, посвященному урегулированию регионального кризиса. Он отметил перед коллегами необходимость налаживания регулярной гуманитарной помощи палестинскому мирному населению, которое в текущий момент страдает от бомбардировок. Ситуацию он охарактеризовал как вопиющее нарушение гуманитарного международного права, а также военное преступление.

То, что мы наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке, является результатом провала мирных усилий, которые прилагались для установления прочного и справедливого урегулирования... жестокие бомбардировки являются коллективным наказанием осажденного и беспомощного населения. Абдалла II, король Иордании

По мнению властей Иордании, для сообщества приоритетом должно быть немедленное прекращение войны, защита гражданского населения и принятие единой позиции, осуждающей нападения обеих сторон в конфликте. Абдалла II подчеркнул, что еврейское руководство должно осознать тот факт, что что не существует военного решения проблем безопасности, поэтому невозможно "игнорировать судьбу пяти миллионов палестинцев", которые остаются лишенными прав и живущих "под оккупацией".

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению заложников.

Фото и видео: YouTube / Firstpost