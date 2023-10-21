Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению заложников

АНтониу Гутерриш надеется на создание палестинского государства.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш призвал стороны регионального конфликта на Ближнем Востоке к немедленному прекращению огня в Секторе Газа и освобождению заложников. Иностранный эксперт на каирском саммите подчеркнул, что миру важно и необходимо приложить все усилия для того, чтобы остановить кровопролитие. Специалист рассчитывает, что Израиль и Палестина смогут достичь решения о создании двух государств на территории.

Призываю к прекращению огня и освобождению заложников... необходимо приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш сообщил о гибели 1,8 тыс. человек в результате ударов по Газе.

Фото и видео: YouTube / Firstpost