МРК будет строиться в Комсомольске-на-Амуре.

Российский Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года. Об этом журналистам "Красной звезды" рассказал командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. По данным эксперта, малый ракетный корабль будут изготавливать специалисты Амурского судостроительного завода. Работа будет вестись согласно проекту 22800 "Каракурт".

Авакянц напомнил, что на данный момент в разных степенях готовности на Амурском заводе находятся несколько кораблей "Каракурта" - "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск". Они также, как и "Павловск" будут нести крылатые ракеты. В Комсомольске-на-Амуре также строится корвет проекта 20380 – "Резкий". В текущем году его планируют вывести из дока. Затем рабочие проведут достройку на плаву. Российскому флоту объект передадут в 2021 году.

Напомним, что проект 22800 спроектирован сотрудниками центрального морского конструкторского бюро "Алмаз". Длина кораблей "Каракурта" составляет 67 метров, а ширина - 11 метров. Малые ракетные суда оснащены 76-мм автоматическими универсальными орудиями, "Панцирь-М", "Калибрами". Корабли проекта создаются на Амурском, Зеленодольском заводах, а также "Восточной верфи" и "Пелла".

Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей "Каракурт".

Видео: Youtube/ Минобороны России