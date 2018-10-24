Конюшенное ведомство к переменам готово

В реконструкцию памятника архитектуры готовы вкладываться три инвестора.

В середине мая в Смольном объявили о глобальных планах реконструкции Конюшенного ведомства. Сейчас чиновники рассматривают три основных инвестиционных проекта.

Комплекс Императорского конюшенного ведомства в сердце Петербурга уже давно прибывает в аварийном состоянии. Многие годы в здании базировался гараж ГУВД, что негативно отразилось на состоянии комплекса. Сейчас памятник и вовсе простаивает без должного присмотра, медленно разрушаясь.

С 2006 года в администрации города регулярно предпринимали попытки найти инвестора для восстановления исторического объекта. Арендаторы менялись, однако ни один из них не выполнил реконструкцию. В 2013 компания ООО "Плаза Лотос Групп" предприняла попытку превратить памятник архитектуры в апарт-отель One Konyushennaya Square с подземным паркингом. Но градозащитники тогда отстояли памятник, выступив против абсолютно коммерческого проекта.

На сегодняшний день в реконструкцию готовы вкладываться три основных претендента. Компания ООО "СТАРТ Девелопмент" активно ведет обсуждение собственного проекта с арт-деятелями. Однако в их концепцию, помимо создания музейно-выставочного комплекса, включено строительство огромного подземного паркинга. Такой подход уже вызвал недоумение у многих экспертов. "Реализация этого проекта сопряжена с риском полной или частичной физической утраты подлинного памятника", – констатировал Александр Кононов, заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК.

В противовес проекта ООО "СТАРТ Девелопмент" выдвинута консервативная концепция компании ООО "Тандем-Истейт". Архитекторы планируют восстановить исторический облик ведомства. А внутренние территории занять гастрономической зоной, творческими мастерскими и театрально-концертными площадками. Замдиректора ООО "Тандем-Истейт" Евгений Асиновский заявил, что проект является скорее имиджевым и вопрос окупаемости не первостепенен. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин возмутился такой позицией и признал экономическую несостоятельность минусом данного проекта.

Компания ООО "Магазин Купцов Елисеевых" — третий потенциальный инвестор — собирается объединить исторические здания и внутренние дворы Конюшенного ведомства. Проект предусматривает создание многофункционального культурного и коммерческого объекта. В кейсах компании уже есть положительный опыт работы с воссозданием исторических памятников в Петербурге. Дом торгового товарищества "Братья Елисеевы" практически 10 лет не работал и был в запустении. А сейчас легендарный магазин функционирует и привлекает горожан и туристов. Борис Кириков, историк архитектуры высоко оценил проведенные реставрационные работы: "Степень сохранности высокая, поэтому почти все оригинальное".

По предварительным подсчетам, на воссоздание уникального памятника архитектуры уйдет не менее 5 млрд рублей, завершить работы планируется к 2023 году. А пока властям и петербуржцам предстоит выбрать проект, который устроит и инвесторов, и горожан.

Фото: ВКонтакте / КОНЮШЕННЫЙ ДВОР