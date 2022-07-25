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Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города
Сегодня, 14:01
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Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города

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Первые конные патрули начали работу 27 июля.

В Петербурге начала патрулировать конная полиция. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД сегодня, 29 июля.

С 27 июля первые конные патрули заступили на охрану правопорядка. Два парных конных патруля можно увидеть на маршрутах "Миллионная улица – Александровский сад – Исаакиевский собор" и в районе Марсова поля.

Пресс-служба регионального МВД

Напомним, что кавалерийский взвод Специального полка полиции представили в начале июня этого года. Тогда начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин предупредил о появлении конных патрулей и в центральной части города.

Ранее мы рассказывали о том, что новое рентгенологическое отделение открылось в поликлинике в Новом Девяткино.

Фото: Piter.TV

Теги: конная полиция, конный патруль
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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