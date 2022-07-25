Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра города

В Петербурге начала патрулировать конная полиция. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД сегодня, 29 июля.
С 27 июля первые конные патрули заступили на охрану правопорядка. Два парных конных патруля можно увидеть на маршрутах "Миллионная улица – Александровский сад – Исаакиевский собор" и в районе Марсова поля.
Пресс-служба регионального МВД
Напомним, что кавалерийский взвод Специального полка полиции представили в начале июня этого года. Тогда начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин предупредил о появлении конных патрулей и в центральной части города.
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Фото: Piter.TV
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