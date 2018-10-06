Петербуржцам предлагают работать в конной полиции с зарплатой до 65 тыс. рублей

Специальный полк полиции ГУ МВД России по СПб и ЛО набирает кавалеристов, а Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства закупает служебных лошадей – десяток за почти 6 млн рублей должны поставить к концу декабря.

У петербуржцев есть возможность поработать в конной полиции. Для этой работы необходим навык верховой езды и желание стать полицейским-кавалеристом, пишет "Neva.Today".

На портал hh.ru вакансия от спецполка полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти появилась в конце июня, а претендентов начали искать еще в январе. На этой вакансии желающие смогут заработать до 65 тыс. рублей.

Добавим, что специальный полк полиции ГУ МВД России по СПб и ЛО набирает кавалеристов, а Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства закупает служебных лошадей – десяток за почти 6 млн рублей должны поставить к концу декабря.

Напомним, что в этом году 14 февраля должен был пройти выход конного взвода, однако этого не произошло. О возрождении конной полиции говорили еще в 2011 году. Тогда новоизбранный глава петербургского главка Михаил Суходольский представил план по реализации "лошадиного проекта".

Фото: phxere

