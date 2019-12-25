Проект продлится до 28 ноября.

В Петербурге пройдет концертный сериал "Музыка во всем".

Организаторы подготовили проект, который представит серию музыкальных программ о связи музыки с науками и искусствами. Зрители узнают неизвестные факты и по-новому взглянут на музыкальные явления, увидят музыкальное искусство "изнутри".

Концертный сериал – рассуждения, подтверждаемые музыкальными композициями самых различных жанров; главный герой – инструментальная музыка, но есть и другие персонажи – различные науки и искусства, с которыми главный герой пересекается и находится в определенных взаимоотношениях. Авторы проекта отвечают на интересные вопросы. Например, что общего между музыкой, физикой и химией? Почему популярность некоторых мелодий растёт с годами, а сами мелодии оказываются современными в любые времена?

Встречи пройдут 31 октября, 12 ноября, 21 ноября и 28 ноября в Концертном зале РНБ на Фонтанке, 36.

Цена билета: 200 рублей

Купить билет можно по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами