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Концертный сериал "Музыка во всем"
Сегодня, 16:00
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smirenny

Концертный сериал "Музыка во всем"

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Проект продлится до 28 ноября.

В Петербурге пройдет концертный сериал "Музыка во всем".

Организаторы подготовили проект, который представит серию музыкальных программ о связи музыки с науками и искусствами. Зрители узнают неизвестные факты и по-новому взглянут на музыкальные явления, увидят музыкальное искусство "изнутри".

Концертный сериал – рассуждения, подтверждаемые музыкальными композициями самых различных жанров; главный герой – инструментальная музыка, но есть и другие персонажи – различные науки и искусства, с которыми главный герой пересекается и находится в определенных взаимоотношениях. Авторы проекта отвечают на интересные вопросы. Например, что общего между музыкой, физикой и химией? Почему популярность некоторых мелодий растёт с годами, а сами мелодии оказываются современными  в любые времена?

Встречи пройдут 31 октября, 12 ноября, 21 ноября и 28 ноября в Концертном зале РНБ на Фонтанке, 36. 

Цена билета: 200 рублей

Купить билет можно по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: концерт, концертный сериал, музыка во всем
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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