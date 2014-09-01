Концерт в Пушкинской кирхе

Музыкальный вечер пройдет 31 августа. Начало в 18:00. Для слушателей старше шести лет.

Каждые выходные в Пушкинской кирхе проходят органные и инструментальные концерты. Здесь можно насладиться классической музыкой эпохи барокко, саундтреками из культовых фильмов и мультфильмов, народными песнями.

В субботу, 31 августа, для гостей выступит Роман Жуков. В кирхе организуют вечер под названием "Время гитары". На струнном инструменте музыкант исполнит произведения Баха, Леньяни и других известных композиторов.

Добавим, что 8 сентября здесь пройдет "Фортепианный вечер". В программе: Й. Гайдн, Ф. Лист, Ф. Шуберт. Исполнители: Ксения Гомер (Франция) — фортепиано. 15 сентября в кирхе проведут программу "Другие времена". В программе: М. Векман. Исполнители: Борис Казачков (орган).

Фото: Вконтакте / Пушкинская кирха