Концерт к 85-летию Валерия Гаврилина пройдёт в филармонии

Концерт, посвященный 85-летию народного артиста РСФСР Валерия Гаврилина, пройдёт в просторном зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Концерт, посвященный 85-летию народного артиста РСФСР Валерия Гаврилина, пройдёт в просторном зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщила пресс-служба концертной организации, ссылаясь на ТАСС.

В исполнении концертного хора Петербурга под руководством Владимира Беглецова будет прозвучать самое амбициозное произведение композитора – хоровая симфония-действо "Перезвоны", по произведению Василия Шукшина.

Строившийся вокруг Гаврилина, Георгия Свиридова и Родиона Щедрина, композитор вошёл в число представителей "новой фольклорной волны".

Ранее мы сообщили о том, что масштабная реставрация Дома Радио начнётся весной 2024 года.

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