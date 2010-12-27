Концерт Zventa Sventana

В рамках проекта «Отличный Петербург» выступит проект, сплетающий танцевальную электронику с фольклором.

Проект певицы Тины Кузнецовой Zventa Sventana представит в Петербурге новый альбом под названием "Мужа дома нету". Заглавный трек на релизе – дуэт с Иваном Дорном.

В альбоме можно услышать шесть треков, основанных на редких этнографических записях, переложенных на современный лад. Сам релиз – это достаточно дерзкий взгляд на народную музыку в аранжировках Тины Кузнецовой. За звуковое оформление релиза и живых выступлений группы отвечает Юрий Усачев, первооткрыватель электронной сцены России и основатель группы "Гости из будущего".

Когда: 6 июня в 20:00.

Где: Roof Place (Кожевенная линия, 40)

Билеты: от 1200 рублей на сайтах билетных операторов

Фото: vk.com/tinazventa