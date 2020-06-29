Концерт Жени Любич на Roof Place

Концерт "русской француженки" Жени Любич состоится 20 августа на крыше Roof Place. Певица призналась, что этот формат выступлений ее самый любимый: лето, тепло, петербургские крыши…
Гости услышат композиции о Северной столице и Париже, об островах и облаках, а также о лете. Кроме того, будут исполнены главные хиты – Russian Girl, "Колыбельная тишины", "Галактика", "Случайный поворот".
Специальным гостем станет Николай Яковлев из группы "ГАФТ". Весной музыканты выпустили совместную работу "Где мы все увидимся".
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
