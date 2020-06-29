  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт Жени Любич на Roof Place
Сегодня, 20:00
297
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт Жени Любич на Roof Place

0 0

Концерт Жени Любич состоится 20 августа на крыше Roof Place. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Концерт "русской француженки" Жени Любич состоится 20 августа на крыше Roof Place. Певица призналась, что этот формат выступлений ее самый любимый: лето, тепло, петербургские крыши… 

Гости услышат композиции о Северной столице и Париже, об островах и облаках, а также о лете. Кроме того, будут исполнены главные хиты – Russian Girl, "Колыбельная тишины", "Галактика", "Случайный поворот". 

Специальным гостем станет Николай Яковлев из группы "ГАФТ". Весной музыканты выпустили совместную работу "Где мы все увидимся". 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии