Концерт Жени Любич на Roof Place

Концерт Жени Любич состоится 20 августа на крыше Roof Place. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Концерт "русской француженки" Жени Любич состоится 20 августа на крыше Roof Place. Певица призналась, что этот формат выступлений ее самый любимый: лето, тепло, петербургские крыши…

Гости услышат композиции о Северной столице и Париже, об островах и облаках, а также о лете. Кроме того, будут исполнены главные хиты – Russian Girl, "Колыбельная тишины", "Галактика", "Случайный поворот".

Специальным гостем станет Николай Яковлев из группы "ГАФТ". Весной музыканты выпустили совместную работу "Где мы все увидимся".

Фото: предоставлено организаторами мероприятия