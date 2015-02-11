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Концерт "Вселенная Миядзаки"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Вселенная Миядзаки"

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Концерт "Вселенная Миядзаки" состоится 4 апреля в "Колизее". Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

С программой выступит Балтийский симфонический оркестр. Ожидается вечер лучших саундтреков из аниме японского аниматора с инсталляцией и эффектом полного погружения. 

Анимация Хаяо Миядзаки – это настоящий праздник, каждая его картина – удивительный мир, многогранный и сложный. Важную роль в них играет музыка. Тандем с композитором Дзе Хитаиси возводят в один ранг с дуэтами Дэвида Линча и Анджело Бадаламенти или Стивена Спилберга и Джона Уильямса. 

В программе – "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Навсикая из Долины ветров", "Ведьмина служба доставки", "Мой сосед Тоторо", "Порко Россо", "Со склонов Кокурико", "Ветер крепчает", "Могила светлячков", "Покемон". 

Фото: pxhere 

Теги: колизей, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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