Концерт "Вселенная Миядзаки" состоится 4 апреля в "Колизее". Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

С программой выступит Балтийский симфонический оркестр. Ожидается вечер лучших саундтреков из аниме японского аниматора с инсталляцией и эффектом полного погружения.

Анимация Хаяо Миядзаки – это настоящий праздник, каждая его картина – удивительный мир, многогранный и сложный. Важную роль в них играет музыка. Тандем с композитором Дзе Хитаиси возводят в один ранг с дуэтами Дэвида Линча и Анджело Бадаламенти или Стивена Спилберга и Джона Уильямса.

В программе – "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Навсикая из Долины ветров", "Ведьмина служба доставки", "Мой сосед Тоторо", "Порко Россо", "Со склонов Кокурико", "Ветер крепчает", "Могила светлячков", "Покемон".

Фото: pxhere