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Концерт "Вселенная Миядзаки"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Вселенная Миядзаки"

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Концерт классической музыки "Вселенная Миядзаки" состоится 31 октября в "Колизее". Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

С программой "Вселенная Миядзаки" выступит Балтийский симфонический оркестр. Посетителей ожидает вечер лучших саундтреков из аниме японского аниматора с видеоинсталляциями с эффектом полного погружения. 

Анимация Хаяо Миядзаки является настоящим праздником, каждая картина режиссера – многогранный и сложный мир. Сказки обращаются к самым глубоким слоям сознания на языке образов. Их формирует в том числе музыка. 

В программе – "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Навсикая из Долины ветров", "Ведьмина служба доставки", "Мой сосед Тоторо", "Порко Россо", "Со склонов Кокурико", "Ветер крепчает", "Могила светлячков", "Покемон". 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: концерт, хаяо миядзаки
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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