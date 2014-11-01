Концерт "Вселенная Миядзаки"

Концерт классической музыки "Вселенная Миядзаки" состоится 31 октября в "Колизее". Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

С программой "Вселенная Миядзаки" выступит Балтийский симфонический оркестр. Посетителей ожидает вечер лучших саундтреков из аниме японского аниматора с видеоинсталляциями с эффектом полного погружения.

Анимация Хаяо Миядзаки является настоящим праздником, каждая картина режиссера – многогранный и сложный мир. Сказки обращаются к самым глубоким слоям сознания на языке образов. Их формирует в том числе музыка.

В программе – "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Навсикая из Долины ветров", "Ведьмина служба доставки", "Мой сосед Тоторо", "Порко Россо", "Со склонов Кокурико", "Ветер крепчает", "Могила светлячков", "Покемон".

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)