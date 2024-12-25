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Концерт "Вселенная Depeche Mode"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Вселенная Depeche Mode"

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Концерт "Вселенная Depeche Mode" состоится 3 января в "Колизее". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

На сцене прозвучит музыка группы, которая пронесла свое творчество сквозь более чем 40 лет. Объединение создало ни на что не похожую "вселенную Depeche Mode". 

В 2022 году ушел из жизни Энди Флетчер – музыкант, стоявший у истоков создания группы. После этого остальные участники выпустили новый альбом Momento Mori ("Помни о смерти"), и они запланировали мировой тур в поддержку пластинки. Но музыканты не посетят РФ. 

Поэтому проект организаторов мероприятия стал стремлением собраться с фанатами группы, чтобы услышать бессметные мелодии великих песен. 

Фото: pxhere 

Теги: depeche mode, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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