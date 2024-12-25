Концерт "Вселенная Depeche Mode"

На сцене прозвучит музыка группы, которая пронесла свое творчество сквозь более чем 40 лет. Объединение создало ни на что не похожую "вселенную Depeche Mode".
В 2022 году ушел из жизни Энди Флетчер – музыкант, стоявший у истоков создания группы. После этого остальные участники выпустили новый альбом Momento Mori ("Помни о смерти"), и они запланировали мировой тур в поддержку пластинки. Но музыканты не посетят РФ.
Поэтому проект организаторов мероприятия стал стремлением собраться с фанатами группы, чтобы услышать бессметные мелодии великих песен.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все