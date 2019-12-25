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Концерт "Вселенная Александра Зацепина"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Вселенная Александра Зацепина"

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Концерт состоится 16 октября в Колизее, стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Александр Зацепин написал свыше 300 песен и создал музыку для более чем 120 фильмов и мультфильмов, среди которых киноленты "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Земля Санникова" и другие. 

Исполнитель: Эстрадный оркестр Петербурга, художественный руководитель и дирижер – Игорь Пономаренко, солисты: лауреаты международных конкурсов Елена Заставная (сопрано), Игорь Барбаков (тенор). Продолжительность концерта: 1 час 45 минут с антрактом. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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