Концерт "Вселенная Александра Зацепина"

Александр Зацепин написал свыше 300 песен и создал музыку для более чем 120 фильмов и мультфильмов, среди которых киноленты "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Земля Санникова" и другие.
Исполнитель: Эстрадный оркестр Петербурга, художественный руководитель и дирижер – Игорь Пономаренко, солисты: лауреаты международных конкурсов Елена Заставная (сопрано), Игорь Барбаков (тенор). Продолжительность концерта: 1 час 45 минут с антрактом.
Фото: pxhere
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