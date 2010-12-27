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Концерт Веры Брежневой на крыше Roof Place
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Концерт Веры Брежневой на крыше Roof Place

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Возрастное ограничение: 12+.

В воскресенье, 21 июля, в Петербурге состоится сольный концерт Веры Брежневой. Артистка выступит на крыше Roof Place с любимыми и известными российской публике хитами. Зрителей ждут зажигательные танцы и живой звук. Выступление пройдет в рамках фестиваля Roof Fest.

21 июля в Петербурге любовь спасет мир! Подарите себе вечер добра, любви и позитивной энергии, которая уносит выше крыши! А помогут нам в этом любимые песни для полета души и искренних улыбок!

Вера Брежнева

Адрес: крыша Roof Place, Кожевенная линия, 30

Фото: организаторы

Теги: roof place, вера брежнева, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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