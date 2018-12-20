Гости концерта услышат ярчайшие произведения из известных всем опер.

26 января под сводами собора Петрикирхе состоится концерт "Величайшие Оперные Арии". Петербуржцы и гости города смогут насладиться оперными хитами в зале, где вокал звучит необычайно величественно благодаря уникальной акустике храма. Для любителей оперы — это прекрасная возможность услышать знакомые арии в новом месте и непривычной атмосфере. Для тех, кто только открывает для себя оперу — это возможность начать с лучшего.

В этот день перед зрителями выступят солисты петербургских театров, лауреаты международных конкурсов: Светлана Киселева — сопрано, Михаил Великанов — баритон, Изабэлла Базина — меццо-сопрано, Роман Арндт — тенор. Также можно будет услышать музыку в исполнении Симфонического оркестра имени 300-летия Санкт-Петербурга.

Когда: 26 января в 15:00

Адрес: Petrikirche, Невский проспект 22-24

Фото: организаторы