  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Вечер романса при свечах"
Сегодня, 20:00
157
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Вечер романса при свечах"

0 0

Концерт состоится 14 июля в Доме архитектора. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

В роскошных интерьерах знаменитого особняка пройдет уютное музыкальное событие, которое погрузит в атмосферу нежности и вдохновения. Также вас ожидает экскурсия по великолепным залам Дома архитектора. 

Романс – это жанр, ставший символом душевной открытости и богатства русской музыкальной культуры. Прозвучат произведения "В лунном сиянии", "Не уходи, побудь со мною", "Средь шумного бала", "Очи черные", "Дорогой длинною" и другие. 

Исполнители – солисты Мариинского театра: Артем Арутюнов (тенор), Анна-Мария Коновалова (сопрано), Мария Деревягина (рояль). 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии