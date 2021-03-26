Концерт "Вечер романса при свечах"

В роскошных интерьерах знаменитого особняка пройдет уютное музыкальное событие, которое погрузит в атмосферу нежности и вдохновения. Также вас ожидает экскурсия по великолепным залам Дома архитектора.
Романс – это жанр, ставший символом душевной открытости и богатства русской музыкальной культуры. Прозвучат произведения "В лунном сиянии", "Не уходи, побудь со мною", "Средь шумного бала", "Очи черные", "Дорогой длинною" и другие.
Исполнители – солисты Мариинского театра: Артем Арутюнов (тенор), Анна-Мария Коновалова (сопрано), Мария Деревягина (рояль).
Фото: pxhere
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