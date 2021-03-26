Концерт "Вечер романса при свечах"

Концерт состоится 14 июля в Доме архитектора. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

В роскошных интерьерах знаменитого особняка пройдет уютное музыкальное событие, которое погрузит в атмосферу нежности и вдохновения. Также вас ожидает экскурсия по великолепным залам Дома архитектора.

Романс – это жанр, ставший символом душевной открытости и богатства русской музыкальной культуры. Прозвучат произведения "В лунном сиянии", "Не уходи, побудь со мною", "Средь шумного бала", "Очи черные", "Дорогой длинною" и другие.

Исполнители – солисты Мариинского театра: Артем Арутюнов (тенор), Анна-Мария Коновалова (сопрано), Мария Деревягина (рояль).

Фото: pxhere