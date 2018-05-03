Концерт "Вечер балета при свечах"

Концерт пройдет 13 августа в Доме архитектора. Начало – в 20:00. Для гостей старше 6 лет.

На сцене будут представлены "Лебедь" К. Сен-Санса, фрагменты "Лебединого озера" П. Чайковского, "Шопениана", музыкальные номера на музыку К. Дебюсси, К. Глюка, С. Рахманинова и других композиторов. Кроме того, в конце гости увидят специально приготовленный номер – танго К. Гарделя Por Una Cabeza из фильма "Запах женщины".

Также все желающие смогут посетить экскурсию по залам особняка. Здание не является музеем, поэтому экскурсии проходят здесь нечасто.

Исполнители: солисты Петербургских театров – Лариса Корсакова и Аслан Каргинов, Михаил Крутик (скрипка), Юлия Молчанова (виолончель) и Евгения Немцева (рояль).

Фото: pxhere