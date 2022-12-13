Концерт "В ритмах страсти" состоится 15 июня во Дворце Белосельских-Белозерских. Начнется мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

Ожидается программа роскошных звучаний и огненного темперамента. В первом отделении будет музыка для ударных с оркестром. Автор концерта для вибрафона – бразильский музыкант Ней Розауро, соединяющий элементы национальной музыки с традицией. Эффектные сочинения француза Эммануэля Сежурне входят в число самых исполняемых в своем жанре.

Кроме того, прозвучит пламенная и вдохновляющая "Кармен-сюита". Родион Щедрин создал ее на основе музыки из оперы Бизе для балетной постановки.

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Александр Титов.

Фото: pxhere