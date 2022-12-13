Концерт "В ритмах страсти"

Ожидается программа роскошных звучаний и огненного темперамента. В первом отделении будет музыка для ударных с оркестром. Автор концерта для вибрафона – бразильский музыкант Ней Розауро, соединяющий элементы национальной музыки с традицией. Эффектные сочинения француза Эммануэля Сежурне входят в число самых исполняемых в своем жанре.
Кроме того, прозвучит пламенная и вдохновляющая "Кармен-сюита". Родион Щедрин создал ее на основе музыки из оперы Бизе для балетной постановки.
Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Александр Титов.
Фото: pxhere
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