Концерт "Ужин по-достоевски. Новая версия"

"Ужин по-достоевски" – гастрономический концерт. Ожидается трапеза из любимых блюд писателя Федора Достоевского. Атмосферу Петербурга XIX века подогреет история "Преступления и наказания", а скрипичный аккомпанемент сотрет грань между реальностью и произведением.
Программу будет читать художественный руководитель театра "Неолира" Антон Тарасов. На скрипке сыграет Никита Шишкин – лауреат международных конкурсов, солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа.
Фото: pxhere
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