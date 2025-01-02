Концерт "Ужин по-достоевски. Новая версия" состоится 17 декабря в ресторане CasaDeiCaffe. Начало – в 19:30. Для посетителей старше 16 лет.

"Ужин по-достоевски" – гастрономический концерт. Ожидается трапеза из любимых блюд писателя Федора Достоевского. Атмосферу Петербурга XIX века подогреет история "Преступления и наказания", а скрипичный аккомпанемент сотрет грань между реальностью и произведением. Программу будет читать художественный руководитель театра "Неолира" Антон Тарасов. На скрипке сыграет Никита Шишкин – лауреат международных конкурсов, солист Ансамбля песни и пляски Западного Военного Округа. Фото: pxhere