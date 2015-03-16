Концерт "Триумф джаза" пройдет 17 марта в БКЗ "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцев приглашают на гала-концерт юбилейного XХV Международного фестиваля Игоря Бутмана "Триумф джаза". На сцену выйдут маэстро с Московским джазовым оркестром и актер Виктор Добронравов, в их исполнении прозвучит спектакль "Петя и волк".

Кроме того, в этот вечер выступит кубинский пианист и певец Роберто Фонсека. Его программа La Gran diversion – дань уважения золотому веку кубинской музыки и парижской сцене кабаре 30-х годов прошлого века.

Еще гостей ожидает выступление Валерия Сюткина и его бэнда, а также других легенд.

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