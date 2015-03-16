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Концерт "Триумф джаза"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Триумф джаза"

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Концерт "Триумф джаза" пройдет 17 марта в БКЗ "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцев приглашают на гала-концерт юбилейного XХV Международного фестиваля Игоря Бутмана "Триумф джаза". На сцену выйдут маэстро с Московским джазовым оркестром и актер Виктор Добронравов, в их исполнении прозвучит спектакль "Петя и волк". 

Кроме того, в этот вечер выступит кубинский пианист и певец Роберто Фонсека. Его программа La Gran diversion – дань уважения золотому веку кубинской музыки и парижской сцене кабаре 30-х годов прошлого века. 

Еще гостей ожидает выступление Валерия Сюткина и его бэнда, а также других легенд. 

Фото: pxhere 

Теги: джаз, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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