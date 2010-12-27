Шоу-балет "Todes"

30 ноября на сцене БКЗ "Октябрьский" выступит известный шоу-балет Аллы Духовой "TODES". Танцоры представят юбилейную программу с лучшими номерами за всю историю коллектива. С 1987 года их накопилось немало.
Коллектив использует в программе различные стили танца. Их выступления запоминаются зрителям на долгие годы. Находясь на сцене артисты творят чудеса, добавляют в выступления яркие краски и разыгрывают зрелищные спектакли.
Выступления коллектива отметили такие звезды, как Рики Мартин, Ротару, Киркоров и Мерайя Кэри. "Todes" выступал не только на отечественных площадках, но и на мировой сцене. Чтобы понять насколько незабываемым может быть шоу, зрителю лучше все увидеть своими глазами.
Адрес: БКЗ "Октябрьский / Лиговский проспект, 6
Начало в 19:00
Фото: kudago.com
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