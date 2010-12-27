Шоу-балет "Todes"

Артисты TODES имеют насыщенную историю. Им доводилось танцевать со звездами российской эстрады и самостоятельно. Лучшие танцоры путешествовали по миру, не покидая сцены, визуализировали сны, разыгрывали драмы, ревность, любовь, боль, изумление – и все это было сделано исключительно языком тела.

30 ноября на сцене БКЗ "Октябрьский" выступит известный шоу-балет Аллы Духовой "TODES". Танцоры представят юбилейную программу с лучшими номерами за всю историю коллектива. С 1987 года их накопилось немало.

Коллектив использует в программе различные стили танца. Их выступления запоминаются зрителям на долгие годы. Находясь на сцене артисты творят чудеса, добавляют в выступления яркие краски и разыгрывают зрелищные спектакли.

Выступления коллектива отметили такие звезды, как Рики Мартин, Ротару, Киркоров и Мерайя Кэри. "Todes" выступал не только на отечественных площадках, но и на мировой сцене. Чтобы понять насколько незабываемым может быть шоу, зрителю лучше все увидеть своими глазами.

Адрес: БКЗ "Октябрьский / Лиговский проспект, 6

Начало в 19:00

Фото: kudago.com