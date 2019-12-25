Концерт Тимы Белорусских

Дети до 5 лет могут пройти с сопровождающими бесплатно при наличии свидетельства о рождении.

Молодой исполнитель Тима Белорусских даст долгожданный сольный концерт в Петербурге. Певец стал популярным после хитов "Мокрые кроссы" и "Незабудка". Сейчас он выпустил уже два сольных альбома, последний из которых вышел в этом году.

На концерте прозвучат любимые песни слушателей. Кроме того, Тима впервые вживую исполнит песню "Окей", которая уже закрепилась в лидерах чартов ВКонтакте и Spotify Russia. Организаторы обещают, что несмотря на календарь, настроение будет совершенно летним.

Место: Севкабель Порт