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Концерт Тимы Белорусских
Сегодня, 20:00
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nadezhda_sib

Концерт Тимы Белорусских

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Дети до 5 лет могут пройти с сопровождающими бесплатно при наличии свидетельства о рождении.

Молодой исполнитель Тима Белорусских даст долгожданный сольный концерт в Петербурге. Певец стал популярным после хитов "Мокрые кроссы" и "Незабудка". Сейчас он выпустил уже два сольных альбома, последний из которых вышел в этом году.

На концерте прозвучат любимые песни слушателей. Кроме того, Тима впервые вживую исполнит песню "Окей", которая уже закрепилась в лидерах чартов ВКонтакте и Spotify Russia. Организаторы обещают, что несмотря на календарь, настроение будет совершенно летним. 

Место: Севкабель Порт

 

Теги: концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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