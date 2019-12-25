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Концерт "Сокровища мировой оперы"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Сокровища мировой оперы"

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Концерт классической музыки "Сокровища мировой оперы" состоится 1 декабря в особняке А. А. Половцова. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

В особняке А. А. Половцова пройдут концерт и экскурсия по интерьерам дворца. Внешне Дом архитектора скромный, а его внутреннее убранство великолепно. 

А. А. Половцов известен как меценат, также он был очарован миром искусства. К оформлению интерьеров своего дворца привлек лучших мастеров времени. 

Зал особняка наполнится музыкой: прозвучат арии Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе и других композиторов. Исполнителями станут лауреаты международных конкурсов. 

Фото: пресс-служба Дома архитектора 

Теги: концерт, особняк половцова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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