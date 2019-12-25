Концерт "Сокровища мировой оперы"

Концерт классической музыки "Сокровища мировой оперы" состоится 1 декабря в особняке А. А. Половцова. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

В особняке А. А. Половцова пройдут концерт и экскурсия по интерьерам дворца. Внешне Дом архитектора скромный, а его внутреннее убранство великолепно.

А. А. Половцов известен как меценат, также он был очарован миром искусства. К оформлению интерьеров своего дворца привлек лучших мастеров времени.

Зал особняка наполнится музыкой: прозвучат арии Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе и других композиторов. Исполнителями станут лауреаты международных конкурсов.

Фото: пресс-служба Дома архитектора