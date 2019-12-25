Концерт "Сокровища мировой оперы"

В особняке А. А. Половцова пройдут концерт и экскурсия по интерьерам дворца. Внешне Дом архитектора скромный, а его внутреннее убранство великолепно.
А. А. Половцов известен как меценат, также он был очарован миром искусства. К оформлению интерьеров своего дворца привлек лучших мастеров времени.
Зал особняка наполнится музыкой: прозвучат арии Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе и других композиторов. Исполнителями станут лауреаты международных конкурсов.
Фото: пресс-служба Дома архитектора
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